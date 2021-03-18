В России c 1 апреля изменят правила сдачи экзамена на права

Короткая ссылка
RT
В России с 1 апреля вступят в силу изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.
В России c 1 апреля изменят правила сдачи экзамена на права
  • РИА Новости

Отмечается, что «ключевым изменением здесь станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет».

В ведомстве заявили, что сотрудники ГИБДД «будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения».

Также изменился перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов.

В ГИБДД рассказали, что «ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трём штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения, при этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок».

Кроме этого, появится возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. 

Ранее сообщалось, что МВД направило проект административного регламента о сдаче экзамена на водительские права и выдаче водительских удостоверений в другие ведомства для согласования.

В феврале президент Московского регионального союза автошкол Лев Бурыкин в беседе с URA.RU оценил идею обучать вождению школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить