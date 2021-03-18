В России c 1 апреля изменят правила сдачи экзамена на права

В России с 1 апреля вступят в силу изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.

Отмечается, что «ключевым изменением здесь станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет».

В ведомстве заявили, что сотрудники ГИБДД «будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения».

Также изменился перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов.

В ГИБДД рассказали, что «ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трём штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения, при этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок».

Кроме этого, появится возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена.

Ранее сообщалось, что МВД направило проект административного регламента о сдаче экзамена на водительские права и выдаче водительских удостоверений в другие ведомства для согласования.

В феврале президент Московского регионального союза автошкол Лев Бурыкин в беседе с URA.RU оценил идею обучать вождению школьников.