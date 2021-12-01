Камеры выявили около 145 млн нарушений на дорогах России за год
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- РИА Новости
«За прошлый год у нас в стране выявлено почти 145 млн правонарушений. Это огромная цифра. Это говорит о том, что на сегодняшний день, конечно, этой сфере уделяется повышенное внимание, ведётся её совершенствование и модернизация», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Так, по его словам, в 2021 году была упрощена система подачи заявления на обжалование того или иного штрафа, назначенного на основе данных комплексов фото- или видеофиксации.
Как отметил Кузин, теперь можно подать заявку в электронном виде через портал госуслуг, передаёт kp.ru.
Ранее координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов прокомментировал поправки в ПДД, размещённые на портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, он высказался относительно эффективности знака фото- и видеофиксации нарушений.