Камеры выявили около 145 млн нарушений на дорогах России за год

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин рассказал подробности о работе камер фотовидеофиксации на дорогах.

«За прошлый год у нас в стране выявлено почти 145 млн правонарушений. Это огромная цифра. Это говорит о том, что на сегодняшний день, конечно, этой сфере уделяется повышенное внимание, ведётся её совершенствование и модернизация», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Так, по его словам, в 2021 году была упрощена система подачи заявления на обжалование того или иного штрафа, назначенного на основе данных комплексов фото- или видеофиксации.

Как отметил Кузин, теперь можно подать заявку в электронном виде через портал госуслуг, передаёт kp.ru.

Ранее координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов прокомментировал поправки в ПДД, размещённые на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, он высказался относительно эффективности знака фото- и видеофиксации нарушений.