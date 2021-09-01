Автоэксперт высказался относительно эффективности знака фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Короткая ссылка
Координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов прокомментировал поправки в ПДД, размещённые на портале проектов нормативных правовых актов. В частности, он высказался относительно эффективности знака фото- и видеофиксации нарушений.
Автоэксперт высказался относительно эффективности знака фото- и видеофиксации нарушений ПДД
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Предполагается, что за пределами населённого пункта камеры должны быть обеспечены предупреждающими знаками за 200 м. Если же водитель въезжает в населённый пункт, то в этом случае достаточно перед табличкой с названием населённого пункта установить предупреждающий знак, если в этом населённом пункте есть камеры», — заявил Шкуматов в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, такой знак больше нужен для того, чтобы сообщать о передвижных пунктах фото- и видеофиксации.

Ранее основатель и генеральный директор компании «Технологии распознавания», разработчик первых в России технологий фото- и видеофиксации Юрий Зарубин рассказал о погрешностях в работе камер, измеряющих скорость проезжающих автомобилей.

Соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить