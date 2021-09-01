Автоэксперт высказался относительно эффективности знака фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов прокомментировал поправки в ПДД, размещённые на портале проектов нормативных правовых актов. В частности, он высказался относительно эффективности знака фото- и видеофиксации нарушений.

«Предполагается, что за пределами населённого пункта камеры должны быть обеспечены предупреждающими знаками за 200 м. Если же водитель въезжает в населённый пункт, то в этом случае достаточно перед табличкой с названием населённого пункта установить предупреждающий знак, если в этом населённом пункте есть камеры», — заявил Шкуматов в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, такой знак больше нужен для того, чтобы сообщать о передвижных пунктах фото- и видеофиксации.

Ранее основатель и генеральный директор компании «Технологии распознавания», разработчик первых в России технологий фото- и видеофиксации Юрий Зарубин рассказал о погрешностях в работе камер, измеряющих скорость проезжающих автомобилей.

Соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.