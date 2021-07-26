Разработчик рассказал о погрешностях в работе камер фиксации скорости

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Основатель и генеральный директор компании «Технологии распознавания», разработчик первых в России технологий фото- и видеофиксации Юрий Зарубин рассказал о погрешностях в работе камер, измеряющих скорость проезжающих автомобилей.
Разработчик рассказал о погрешностях в работе камер фиксации скорости
  • РИА Новости

«Наша задача — делать комплексы, которые работают с максимальной точностью», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил специалист, если раньше погрешность действительно была достаточно большой (плюс-минус 2—3 км/ч, как требуется по ГОСТу), то теперь точность работы, как правило, составляет плюс-минус 2 км/ч для некоторых приборов, а для большинства — плюс-минус 1 км/ч.

При этом, по словам Зарубина, это постоянно контролируется.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.

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