Разработчик рассказал о погрешностях в работе камер фиксации скорости
- РИА Новости
«Наша задача — делать комплексы, которые работают с максимальной точностью», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как отметил специалист, если раньше погрешность действительно была достаточно большой (плюс-минус 2—3 км/ч, как требуется по ГОСТу), то теперь точность работы, как правило, составляет плюс-минус 2 км/ч для некоторых приборов, а для большинства — плюс-минус 1 км/ч.
При этом, по словам Зарубина, это постоянно контролируется.
Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.