В Федерации автовладельцев России рассказали о самых опасных нарушениях ПДД
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«Самое опасное — это агрессивное вождение и хулиганство на дороге. Когда люди не понимают свою ответственность за жизнь других», — заявил он в беседе с Inforeactor.
В качестве примера эксперт привёл вождение в состоянии алкогольного опьянения и езду по встречной полосе. Опасными эксперт назвал и любителей обгонять или подрезать.
Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с Nation News рассказал, как привести машину в порядок после длительного простоя.