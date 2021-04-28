В Федерации автовладельцев России рассказали о самых опасных нарушениях ПДД

Соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.

«Самое опасное — это агрессивное вождение и хулиганство на дороге. Когда люди не понимают свою ответственность за жизнь других», — заявил он в беседе с Inforeactor.

В качестве примера эксперт привёл вождение в состоянии алкогольного опьянения и езду по встречной полосе. Опасными эксперт назвал и любителей обгонять или подрезать.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с Nation News рассказал, как привести машину в порядок после длительного простоя.