В Москве таксисты более 400 тысяч раз нарушали ПДД с начала года
- РИА Новости
«В текущем году нашими сотрудниками выявлено более 400 тыс. нарушений, допущенных водителями такси. И выявляются достаточно интересные факты, когда водители, работая в такси, умудряются у нас в следующую смену пытаться подработать где-то, в том числе и за рулём общегородского транспорта», — заявил Быков.
Он отметил, что сотрудники ГИБДД пресекают подобные случаи и стараются не допускать переработки таксистов.
Также Быков заявил, что ведомство ведёт мониторинг соцсетей пропагандирующих нарушение ПДД блогеров.