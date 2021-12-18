В Москве таксисты более 400 тысяч раз нарушали ПДД с начала года

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Начальник УГИБДД по Москве Александр Быков в эфире «Россия 24» сообщил, что в столице зафиксировали с начала года более 400 тыс. нарушений правил дорожного движения водителями такси.
В Москве таксисты более 400 тысяч раз нарушали ПДД с начала года
  • РИА Новости

«В текущем году нашими сотрудниками выявлено более 400 тыс. нарушений, допущенных водителями такси. И выявляются достаточно интересные факты, когда водители, работая в такси, умудряются у нас в следующую смену пытаться подработать где-то, в том числе и за рулём общегородского транспорта», — заявил Быков.

Он отметил, что сотрудники ГИБДД пресекают подобные случаи и стараются не допускать переработки таксистов.

Также Быков заявил, что ведомство ведёт мониторинг соцсетей пропагандирующих нарушение ПДД блогеров.

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