Диетолог Королёва перечислила блюда для постного стола на Новый год

Маргарита Королёва, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог, доктор медицинских наук, перечислила блюда для постного стола на Новый год.

В беседе с газетой «Известия» она напомнила, что в рождественский пост разрешены рыба и морепродукты, поэтому мясные ингредиенты в оливье можно заменить на рыбные.

Вместо майонеза эксперт посоветовала салатную заправку из растительного йогурта в сочетании со специями и ароматными травами. В другие салаты можно добавлять, например, авокадо.

«Вместо шашлыка из мяса отлично подойдут овощи. Это и вкусно, и полезно. Что касается напитков, то тот же глинтвейн на соке имеет прекрасный вкус благодаря специям. Совсем не обязательно ему быть алкогольным. Не стоит забывать и про морсы, они подойдут и для детей, и для взрослых», — рассказала Королёва.

Со своей стороны, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-диетолог Александр Андреев в беседе с Life.ru сравнил полезность современного и советского новогоднего стола.

«Дело в том, что сейчас компания-производитель сама назначает технические условия производства продукта (ТУ). Ранее же любой продукт должен был пройти проверку на соответствие государственному стандарту», — сказал он.

По словам эксперта, ТУ позволяет производителю уменьшать себестоимость продукции за счёт менее качественных компонентов.

«Но и на это есть контроль — обязательное перечисление списка пищевых добавок на упаковке, чтобы потребитель видел, что именно собирается съесть», — добавил Андреев.

Ранее врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина рассказала, как избежать переедания за новогодним столом.