Диетолог Королёва перечислила блюда для постного стола на Новый год

Короткая ссылка
Маргарита Королёва, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог, доктор медицинских наук, перечислила блюда для постного стола на Новый год.
Диетолог Королёва перечислила блюда для постного стола на Новый год
  • © РИА Новости/Александр Вильф

В беседе с газетой «Известия» она напомнила, что в рождественский пост разрешены рыба и морепродукты, поэтому мясные ингредиенты в оливье можно заменить на рыбные.

Вместо майонеза эксперт посоветовала салатную заправку из растительного йогурта в сочетании со специями и ароматными травами. В другие салаты можно добавлять, например, авокадо.

«Вместо шашлыка из мяса отлично подойдут овощи. Это и вкусно, и полезно. Что касается напитков, то тот же глинтвейн на соке имеет прекрасный вкус благодаря специям. Совсем не обязательно ему быть алкогольным. Не стоит забывать и про морсы, они подойдут и для детей, и для взрослых», — рассказала Королёва.

Со своей стороны, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-диетолог Александр Андреев в беседе с Life.ru сравнил полезность современного и советского новогоднего стола.

«Дело в том, что сейчас компания-производитель сама назначает технические условия производства продукта (ТУ). Ранее же любой продукт должен был пройти проверку на соответствие государственному стандарту», — сказал он.

По словам эксперта, ТУ позволяет производителю уменьшать себестоимость продукции за счёт менее качественных компонентов.

«Но и на это есть контроль — обязательное перечисление списка пищевых добавок на упаковке, чтобы потребитель видел, что именно собирается съесть», — добавил Андреев.

Ранее врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина рассказала, как избежать переедания за новогодним столом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить