Терапевт Луканина рассказала, как избежать переедания за новогодним столом

Врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина рассказала, как избежать переедания за новогодним столом.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что важно есть небольшими порциями и чередовать приёмы пищи с другими занятиями, то есть делать перерывы, например, на прогулку, подвижные игры, танцы.

Как отметила Луканина, если речь идёт об однократном переедании, это не страшно, но поскольку новогодние праздники длятся довольно долго, то регулярное переедание может привести к более серьёзным последствиям для здоровья.

«За столом, как правило, и так есть тяжёлые по составу блюда, которые трудно перевариваются. Если к ним добавляются любые напитки, то нагрузка на пищеварительные железы вырастает. Вот почему желательно минимально запивать пищу, и если вы планируете чаепитие, то нужно отделить его от других приёмов еды», — также посоветовала врач.

Она напомнила, что соки и газированные напитки сами по себе высококалорийны.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в беседе с URA.RU рассказал, какие продукты и блюда стоит включить в новогоднее меню или исключить из него.