Диетолог Сорокина дала советы по приготовлению праздничных блюд

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Врач-эндокринолог, диетолог медицинской лаборатории «Инвитро-Юг» Юлия Сорокина рассказала, как избежать переедания в новогоднюю ночь.
Диетолог Сорокина дала советы по приготовлению праздничных блюд
  • Pixabay

Заранее продумать меню и сделать акцент на красивую подачу советует специалист в беседе с «Российской газетой».

«Хорошо оформленное блюдо благотворно влияет на восприятие и улучшает пищеварение. Для сервировки можно использовать свежие овощи, листья салата. Увеличьте пищевую ценность блюд на вашем праздничном столе. Основной принцип — меньше жареного, острого, консервированного. Колбасы и копчёности хорошо заменить на запечённое мясо. На горячее лучше приготовить не мясо, а запечённую курицу или рыбу (если с травами и лимоном — получится необычно и празднично)», — посоветовала диетолог.

В салате оливье она порекомендовала заменить картофель на яблоко или авокадо, колбасу — на отварную куриную грудку, вместо покупного майонеза сделать домашний, а из селёдки под шубой исключить картошку. Также диетолог посоветовала не голодать накануне праздничного застолья.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.

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