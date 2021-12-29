Диетолог Мелехина назвала способ снизить калорийность майонеза

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Врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина рассказала, что майонез не навредит здоровью, если употреблять его в умеренном количестве.
Диетолог Мелехина назвала способ снизить калорийность майонеза
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«Майонез — не тот продукт, который необходим для организма, однозначно. Но есть его, конечно же, можно. В его составе — яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль, то есть достаточно безопасные ингредиенты. Но надо следить за его количеством в качестве заправки. Стоит задумываться, сколько его нужно, сколько калорий можно получить, если съесть одну порцию салата», — пояснила врач в эфире радио Sputnik.

Так, специалист посоветовала снизить калорийность соуса, смешав его или с греческим йогуртом в соотношении 50×50, или с нежирной, 10—15%-ной сметаной.

Ранее шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев в беседе с Nation News рассказал, как освежить рецепт салата оливье для новогоднего стола.

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