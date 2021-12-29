Диетолог Гинзбург назвал вредные и полезные продукты на праздничном столе

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты и блюда стоит включить или исключить из новогоднего меню.

«Часто мы делаем рыбную нарезку, мясную. Это либо избыточно солёное, либо избыточно жирное, либо избыточно сладкое, либо в том или ином сочетании три вещи вместе. Традиционные салаты, оливье, сельдь под шубой, мимоза — это избыток майонеза, много соли, много жира и очень много подсолнечного масла», — пояснил он в беседе с URA.RU.

Также врач перечислил полезные продукты, которые можно добавить в своё новогоднее меню. В их число входят все овощи, зелень, овощные летние салаты, ржаной хлеб и фрукты.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.