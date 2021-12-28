Диетолог Андреев рассказал, во сколько лучше всего садиться за стол в Новый год

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач-диетолог Александр Андреев рассказал, во сколько лучше всего садиться за стол в Новый год.

«Новогоднее застолье можно считать исключением, не считаю опасным приём пищи и употребление алкоголя в 22:00 или 23:00. Единичное нарушение режима не испортит ваше здоровье», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, лучше добавлять в салаты меньше майонеза или вовсе использовать растительное масло, если такая заправка подходит, а основным блюдом может быть запечённая в духовке курица.

Как добавил Андреев, в обычные дни ужинать желательно за три часа до сна.

Со своей стороны, заведующая вторым терапевтическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова в беседе с Общественной службой новостей подтвердила, что из горячих блюд лучше всего предпочесть запечённые блюда, например, рыбу или мясо птицы.

«Для того чтобы приготовить безопасную заправку для любого салата, лучше использовать греческий йогурт с нейтральным вкусом. Можно добавить любимые специи, например лимонный сок и чеснок», — посоветовала Колесникова.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко дала советы по выбору полезных десертов на Новый год.