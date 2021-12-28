Диетолог Мойсенко дала советы по выбору полезных десертов на Новый год

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко дала советы по выбору полезных десертов на Новый год.
Диетолог Мойсенко дала советы по выбору полезных десертов на Новый год
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«Если в составе будет фруктоза из фруктов — это хорошо. Отлично подойдут орехи, всевозможные ягоды, в том числе замороженные. Конечно, и настоящие фрукты: бананы, киви, мандарины, апельсины, виноград. Но важно, чтобы их не было в избыточном количестве», — заявила она в беседе с Nation News.

Муку для приготовления десерта рекомендуется брать кокосовую, ореховую, рисовую или гречневую, а пшеничную лучше свести до минимума.

«Можно купить настоящий горький шоколад. Растопить его и сделать красивое украшение для тортиков, а не использовать дешёвые композиции, содержащие большое количество пальмового масла», — посоветовала Мойсенко.

Она добавила, что при необходимости желеобразующие компоненты тоже стоит делать самостоятельно.

«Подойдёт агар-агар, а также белок куриного яйца», — заключила специалист.

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