Диетолог Гурова рассказала, как употреблять праздничные блюда из рыбы

Эндокринолог, диетолог Олеся Гурова рассказала, как подавать рыбные блюда, чтобы не набрать лишние килограммы.

«Если мы говорим о солёной рыбке, она в любом случае не может быть более жирной или менее жирной, она вся относится к жирным рыбам, и тут вопрос не в том, какую положить на стол, а в том, сколько её человек съедает», — сказала специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Чтобы не прибавить лишние килограммы за праздничные дни, доктор посоветовала грамотно составлять меню на новогодний стол, отдавая предпочтение тем блюдам, в которых, кроме рыбы, содержатся менее калорийные продукты.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.