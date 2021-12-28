Экономист оценил сообщение о том, что мигранты за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что иностранные граждане с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России.

Остапкович поддержал подобные планы, отметив, что такие меры необходимы при нарушении закона.

Но эксперт подчеркнул, что при этом важно не допустить «перегибов».

«Нужно отладить механизм рынка труда. Главное, чтобы сам рынок труда мигрантов работал нормально. Потому что иногда создаются административные барьеры именно на уровне администраций регионов, муниципалитетов», — сообщил специалист.

Кроме того, собеседник RT добавил, что мигранты «приносят большую пользу для экономик стран», а также «вносят свой процент в рост ВВП».

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что с 1 января иностранные граждане, осуществляющие незаконную трудовую деятельность, могут быть выдворены из России.

Отмечается, что работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям — до 800 тыс. рублей за каждого такого работника.

В мае глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал идею использовать заключённых на тех работах, в которых в настоящее время задействуются трудовые мигранты.