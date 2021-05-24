В Госдуме прокомментировали идею замещения трудовых мигрантов заключёнными

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал идею использовать заключённых на тех работах, в которых в настоящее время задействуются трудовые мигранты.

«В целом, это международная практика. Другое дело, что здесь необходимо сделать так, чтобы труд был оценён. Это даёт возможность человеку накопить определённые средства, которыми он может воспользоваться, когда выйдет на свободу. Это одновременно вопрос и ресоциализации, нахождения на истинном пути исправления... это вопрос, связанный с замещением нашими трудовыми внутренними ресурсами иностранной рабочей силы», — отметил парламентарий.

При этом, по словам Нилова, к этому процессу необходимо подходить «аккуратно и внимательно», соблюдая все трудовые права граждан.

«Конечно, не всех заключённых нужно сразу трудоустраивать — здесь нужно смотреть, по каким статьям человек был привлечён к уголовной ответственности и получил соответствующее наказание», — также подчеркнул депутат.

Однако Нилов напомнил, что к настоящему времени инициативы на подобные темы в Госдуму не поступали.

«Я не исключаю, что потребуются какие-либо изменения в трудовое законодательство, учитывая особый статус лиц, которых будут привлекать к работе. Но считаю, что, в любом случае, это процесс, который может иметь определённые позитивные последствия, как для работников, для работодателя, так и для государства в целом», — заключил парламентарий.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко прокомментировал идею о замещении трудовых мигрантов заключёнными.

В частности, глава ведомства отметил, что считает правильным создавать исправительные центры на крупных стройках.

20 мая с соответствующей инициативой выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Он предложил организовать исправительные центры для осуждённых, имеющих право на принудительные работы, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты.