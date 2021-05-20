Москалькова оценила идею ФСИН по рабочим местам для заключённых

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу Федеральной службы исполнения наказаний по увеличению числа рабочих мест для граждан, которым наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами.
Москалькова оценила идею ФСИН по рабочим местам для заключённых
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«Поддерживаю инициативу ФСИН по организации работы по увеличению количества рабочих мест для граждан, которым наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет позиции по предложению ФСИН расширить использование труда осуждённых, идею надо обсуждать и анализировать.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв также прокомментировал в беседе с RT инициативу.

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