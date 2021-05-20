В Госдуме оценили предложение использовать заключённых вместо трудовых мигрантов

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение активнее использовать заключённых на тех работах, в которых в настоящее время задействуются трудовые мигранты.
В Госдуме оценили предложение использовать заключённых вместо трудовых мигрантов
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«Я всячески приветствую, чтобы у заключённых была добровольная возможность работать и получать за это достаточно приличное вознаграждение, а не символичное, демонстрировать то, что они встали на путь исправления, и иметь возможность условно-досрочно освободиться. То есть с этой точки зрения я, конечно, поддерживаю позицию руководителя ФСИН», — объяснил Гутенёв.

При этом, как отметил депутат, бизнес должен вкладываться «в современные технологии и в высокотехнологичные рабочие места».

«Я считаю, что привлечение как мигрантов, так и людей, пребывающих в местах лишения свободы, тянет за собой риск дальнейшего отсутствия мотивации для бизнеса по внедрению современных технологий», — добавил парламентарий.

Он также заявил, что следовало бы продолжать развитие самодостаточных и самоокупаемых производств в системе ФСИН.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил активнее использовать заключённых на тех работах, в которых в настоящее время задействуются трудовые мигранты.

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