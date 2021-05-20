Во ФСИН предложили использовать заключённых вместо трудовых мигрантов

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Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил активнее использовать заключённых на тех работах, в которых в настоящее время задействуются трудовые мигранты.
Во ФСИН предложили использовать заключённых вместо трудовых мигрантов
  • © РИА Новости

Об этом, как сообщило РИА Новости, он заявил на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

Калашников рассказал, что недавно президент России Владимир Путин провёл встречи с руководителями Узбекистана и Таджикистана.

«Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить», — сказал Калашников.

Глава ФСИН объяснил, что это не будет аналогом ГУЛАГа. Заключённым предлагается предоставлять «новые достойные условия».

«Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную заработную плату», — сказал он.

Директор ФСИН попросил омбудсменов «поднять эту тему» в каждом регионе.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном прокомментировал ситуацию с мигрантами в России.

Также сообщалось, что в России разрабатывают цифровые патенты для трудовых мигрантов.

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