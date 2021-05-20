Во ФСИН предложили использовать заключённых вместо трудовых мигрантов
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Об этом, как сообщило РИА Новости, он заявил на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.
Калашников рассказал, что недавно президент России Владимир Путин провёл встречи с руководителями Узбекистана и Таджикистана.
«Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить», — сказал Калашников.
Глава ФСИН объяснил, что это не будет аналогом ГУЛАГа. Заключённым предлагается предоставлять «новые достойные условия».
«Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную заработную плату», — сказал он.
Директор ФСИН попросил омбудсменов «поднять эту тему» в каждом регионе.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном прокомментировал ситуацию с мигрантами в России.
Также сообщалось, что в России разрабатывают цифровые патенты для трудовых мигрантов.