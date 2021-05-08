Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами в России

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном прокомментировал ситуацию с мигрантами в России.
Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами в России
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Заявление Путина опубликовано на сайте Кремля.

«Безусловно, важный вопрос, вы всегда его поднимаете, вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы всё делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — сообщил Путин.

Он отметил, что «достаточно большой объём для поддержки семей люди направляют из России к себе домой».

«Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», — добавил президент России.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают цифровые патенты для трудовых мигрантов.

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