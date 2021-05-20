В Кремле отреагировали на идею ФСИН заменить трудовых мигрантов заключёнными

В Кремле пока нет позиции по предложению ФСИН расширить использование труда осуждённых, идею надо обсуждать и анализировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь никакой позиции я не могу озвучить. Это новая инициатива, наверное, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил активнее использовать заключённых на тех работах, в которых в настоящее время задействуются трудовые мигранты.

Он подчеркнул, что это не будет аналогом ГУЛАГа, заключённым предлагается предоставлять новые достойные условия.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT инициативу.