Глава Минюста оценил идею замещения трудовых мигрантов заключёнными

Министр юстиции России Константин Чуйченко прокомментировал идею о замещении трудовых мигрантов заключёнными.

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах», — цитирует РИА Новости Чуйченко.

Он отметил, что лица, которые отбывают наказание, обладают квалификацией, чтобы выполнять подобную работу.

По его мнению, создание исправительных центров позволит осуждённым реализовать право на замену наказания.

«Но на сегодняшний день у нас создано всего лишь 8 тыс. с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы», — подчеркнул Чуйченко.

По словам главы Минюста, заключаются соответствующие соглашения с представителями бизнеса, также вопросом активно занимается ФСИН.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Красноярске предложил привлекать вместо трудовых мигрантов заключённых.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия», — сказал Калашников.