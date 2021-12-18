В Тюменской области мигрантам запретят работать на транспорте
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- РИА Новости
«Установить на 2022 год запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, хозяйствующими субъектами, осуществляющими в Тюменской области деятельность... сухопутного пассажирского транспорта», — говорится в документе.
В частности, устанавливается запрет на работу мигрантов в общественном транспорте, а также в такси.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался за усиление государственного контроля в сфере миграции.
В июле губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ, согласно которому иностранцам запрещается работать в регионе на производстве хлеба и кондитерских изделий, преподавать или водить общественный транспорт.