В Тюменской области мигрантам запретят работать на транспорте

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В Тюменской области с 2022 года мигрантам запретят работать на общественном транспорте и в такси. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.
В Тюменской области мигрантам запретят работать на транспорте
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Установить на 2022 год запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, хозяйствующими субъектами, осуществляющими в Тюменской области деятельность... сухопутного пассажирского транспорта», — говорится в документе.

В частности, устанавливается запрет на работу мигрантов в общественном транспорте, а также в такси. 

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался за усиление государственного контроля в сфере миграции.

В июле губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ, согласно которому иностранцам запрещается работать в регионе на производстве хлеба и кондитерских изделий, преподавать или водить общественный транспорт.

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