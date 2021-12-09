Путин призвал работать над тем, чтобы мигранты въезжали в Россию со знанием языка и закона

Мигранты должны приезжать в Россию уже со знанием языка и законов, этот вопрос должен прорабатываться со странами СНГ, заявил российский президент Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Как отметил президент, вице-премьер Марат Хуснуллин докладывал ему о потребности строительного комплекса в иностранной рабочей силе.

Путин подчеркнул важность адаптации мигрантов и согласился с теми, «кто высказывает озабоченности на этот счёт».

«Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине: изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев», — сказал глава государства.

Россия ведёт подробный диалог об этом с коллегами из стран содружества, в частности, недавно готовность содействовать высказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, отметил Путин.

«И такая работа налаживается и с другими нашими партнёрами — и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном, и с Казахстаном, поэтому это находится уже сейчас в поле нашего зрения, но это не значит, что там всё завершено, совсем наоборот, это только самое начало», — подчеркнул президент России, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал повысить в стране государственный контроль в миграционной сфере.

По мнению председателя СК Александра Бастрыкина, в стране нужно ввести обязательную геномную регистрацию для всех въезжающих трудовых мигрантов.