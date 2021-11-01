Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрацию для всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов.
Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов
  • РИА Новости

«Такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершённые ими преступления», — рассказал Бастрыкин в интервью Интерфаксу.

Он предложил кодифицировать миграционное законодательство, объединив «многоплановую и довольно запутанную нормативную базу».

«Прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также чётко определить порядок учёта мигрантов», — объяснил он.

Бастрыкин отметил рост числа преступлений, совершённых мигрантами на территории России. 

«В настоящее время отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов, с их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки», — заключил он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что масштабный приток трудовых мигрантов может привести к росту преступности, этническим конфликтам и массовым беспорядкам.

Также он рассказал, что правоохранительные органы выявили многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков в Центральной России.

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