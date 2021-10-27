Патрушев заявил об угрозе роста преступности из-за притока трудовых мигрантов

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что масштабный приток трудовых мигрантов может привести к росту преступности, этнических конфликтов и к массовым беспорядкам.
Патрушев заявил об угрозе роста преступности из-за притока трудовых мигрантов
  • AP

«Масштабный приток трудовых мигрантов из других государств также несёт серьёзные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряжённости среди коренного населения», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление Патрушев сделал во время выступления на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа.

Ранее Патрушев заявил, что правоохранительные органы выявили многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков в Центральной России.

В октябре URA.RU сообщало, что президент общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России» Вадим Коженов заявил, что почти 300 тыс. мигрантов, высланных из России за различные правонарушения, смогут вернуться в страну.

В конце сентября начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что образ мигранта в России пытаются криминализировать с целью порождения в отношении иностранцев неприязни в российском обществе.

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