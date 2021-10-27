Совбез России рассказал об участии иностранных мигрантов в распространении наркотиков
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- РИА Новости
Об этом он сказал во время выступления на совещании по развитию округа.
«В ходе проведённых в округе оперативно-профилактических мероприятий выявлены многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков. Более 600 граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины привлечены к уголовной ответственности», — цитирует его ТАСС.
Ранее URA.RU сообщало, что президент Общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России» Вадим Коженов заявил, что почти 300 тыс. мигрантов, высланных из России за различные правонарушения, смогут вернуться в страну.
В конце сентября начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что образ мигранта в России пытаются криминализировать с целью порождения в отношении иностранцев неприязни в российском обществе.