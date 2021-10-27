Совбез России рассказал об участии иностранных мигрантов в распространении наркотиков

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что правоохранительные органы выявили многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков в Центральной России.

Об этом он сказал во время выступления на совещании по развитию округа.

«В ходе проведённых в округе оперативно-профилактических мероприятий выявлены многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков. Более 600 граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины привлечены к уголовной ответственности», — цитирует его ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России» Вадим Коженов заявил, что почти 300 тыс. мигрантов, высланных из России за различные правонарушения, смогут вернуться в страну.

В конце сентября начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что образ мигранта в России пытаются криминализировать с целью порождения в отношении иностранцев неприязни в российском обществе.