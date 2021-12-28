Иностранцы с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России

Иностранные граждане с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

«С 1 января... за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до 5 тыс. рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», — сказали в пресс-центре.

Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям — до 800 тыс. рублей за каждого такого работника.

В мае глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал идею использовать заключённых на тех работах, в которых в настоящее время задействуются трудовые мигранты.

При этом, по словам Нилова, к этому процессу необходимо подходить «аккуратно и внимательно», соблюдая все трудовые права граждан.

Министр юстиции России Константин Чуйченко также прокомментировал идею о замещении трудовых мигрантов заключёнными.