Диетолог Круглова рассказала, как не набрать лишний вес в январские праздники
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«Нужно понимать, что питание будет отличаться от обычного рациона. Это абсолютно нормальная ситуация. Мы не каждый день едим так, как в новогодние праздники, и не каждый день у нас так меняется режим питания. Если человек переедает не больше одного раза в год, то это вряд ли будет существенно влиять на вес. Но когда это череда застолий, тогда это может существенно увеличивать вес в целом», — заявила специалист.
Эксперт также напомнила, что питание должно быть регулярным.
«Чтобы человек не испытывал сильное чувство голода, не копил голод и использовал три основных приёма пищи. Обязательно в питании должны присутствовать продукты, которые содержат пищевые волокна, поскольку они создают сытость, но при этом не содержат большое количество калорий. Это овощи и фрукты, важно, чтобы цельнозерновые продукты были в питании», — пояснила Круглова.
Она добавила, что необходима физическая активность, а также посоветовала не устраивать разгрузочные дни и детоксы после праздников.
«Это, скорее, вызывает ограничительный тип пищевого поведения: когда человек либо переедает, либо садится на диету, срывается... Если частые застолья, то стоит подумать о небольших ограничениях в плане калорийности», — заключила диетолог.
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