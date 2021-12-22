В Роспотребнадзоре назвали срок годности заправленных салатов

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, сколько могут храниться праздничные угощения.
В Роспотребнадзоре назвали срок годности заправленных салатов
  • Pixabay

Об этом пишет «Вслух.ру».

Салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2...+6 °С.

Срок годности салата зависит от рецепта. Так, салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки — 12. Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей — 18 часов, после заправки — 12. Салаты и винегреты из варёных овощей — 18 часов, после заправки — 12.

Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки — шесть часов. 

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.

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