В Роспотребнадзоре назвали срок годности заправленных салатов
- Pixabay
Об этом пишет «Вслух.ру».
Салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2...+6 °С.
Срок годности салата зависит от рецепта. Так, салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки — 12. Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей — 18 часов, после заправки — 12. Салаты и винегреты из варёных овощей — 18 часов, после заправки — 12.
Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки — шесть часов.
Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.