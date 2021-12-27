Диетолог Гинзбург дал советы по выбору блюд для новогоднего стола

Диетолог Михаил Гинзбург дал советы по выбору блюд для новогоднего стола.

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что есть несколько вариантов полезных и лёгких блюд на основе ржаного хлеба и помидоров.

«Берём помидор, режем его кружочками, солим. Можно назвать блюдо «стейк из томатов». Только жарить его не надо. Кроме этого, можно взять отрубной хлеб или ржаной. Из него сделать нежный тост. На него положить лист салата и помидор. От такой закуски точно не растолстеешь», — отметил эксперт.

По его словам, на лист салата также можно положить порционную глазунью, при этом тост желательно сначала слегка обжарить.

«Или можно положить на лист салата ломтик куриной грудки, предварительно посолить её солью с приправами. Когда у вас на столе есть такая вот закуска, то вероятность того, что человек съест много вредной пищи, несколько снижается», — сообщил Гинзбург.

Кроме того, он рекомендовал заменить калорийные блюда вкусной закуской из лаваша.

«На него выложить слой плотного или рассыпчатого творога. Потом его нужно посолить, добавить свежие огурцы, помидор, нарезанный кружочками, добавить тёртый сыр. Всё это заворачивается в лаваш», — уточнил диетолог.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.