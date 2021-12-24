Врач Асанов рассказал, как сделать оливье более полезным

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал, как сделать оливье более полезным.

«К основным недостаткам праздничного блюда можно отнести использование наиболее универсальной и простой заправки — майонеза. Не облегчают рецепт салата и два несовместимых ингредиента — колбаса или мясо и картофель», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, можно заменить колбасу, говядину или свинину отварной курицей или индейкой, а огурцы лучше использовать свежие.

Как отметил Асанов, вместо консервированного горошка лучше взять замороженный, который легко отварить.

Что касается картофеля, то врач советует заменить его на авокадо, «который не только прекрасно вольётся в палитру блюда, но и сделает его нежнее».

В качестве замены майонезу Асанов предлагает сделать соус на основе нежирного йогурта.

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