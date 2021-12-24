Врач Зяблицкий рассказал, с какого возраста детям можно давать шоколад
- Legion-Media
«Шоколад стараемся детям давать не ранее двух лет. Также всё-таки каждый ребёнок индивидуален. Не должно быть такого, что все праздники мы жуём конфеты», — заявил он в беседе с НСН.
По словам врача, желательно стараться давать не более двух конфет в день ребёнку старше двух лет.
Как отметил Зяблицкий, если есть предрасположенность к аллергии, то шоколад лучше заменить на фрукты и овощи.
Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с URA.RU дала рекомендации тем, кто отмечает католическое Рождество и готовит праздничный стол.