Врач Зяблицкий рассказал, с какого возраста детям можно давать шоколад

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Руководитель детской клиники Родильного дома №4 при ГКБ имени В.В. Виноградова Владислав Зяблицкий рассказал, с какого возраста детям можно давать шоколад.
Врач Зяблицкий рассказал, с какого возраста детям можно давать шоколад
  • Legion-Media

«Шоколад стараемся детям давать не ранее двух лет. Также всё-таки каждый ребёнок индивидуален. Не должно быть такого, что все праздники мы жуём конфеты», — заявил он в беседе с НСН.

По словам врача, желательно стараться давать не более двух конфет в день ребёнку старше двух лет.

Как отметил Зяблицкий, если есть предрасположенность к аллергии, то шоколад лучше заменить на фрукты и овощи.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с URA.RU дала рекомендации тем, кто отмечает католическое Рождество и готовит праздничный стол.

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