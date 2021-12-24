Терапевт Романенко рассказала о главной ошибке во время новогоднего застолья

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала о главной ошибке во время новогоднего застолья.
Терапевт Романенко рассказала о главной ошибке во время новогоднего застолья
  • Legion-Media

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что неправильно садиться за праздничный стол голодным.

«Когда человек целый день ничего не ел, он потом съедает много вкусной, но не всегда полезной пищи», — объяснила эксперт.

На этом фоне Романенко посоветовала в течение дня делать небольшие перекусы — например, можно съесть фруктовый или овощной салат, выпить какой-либо напиток.

«Оливье — это ни в коем случае не вредно, а может быть даже и полезно, потому что там натуральные продукты — яйца, овощи. Если мы не будем использовать много майонеза, а будем использовать майонез домашнего приготовления, а вредную колбасу заменим на отварное мясо или курицу — этот салат доставит нам не только радость, но и будет очень полезным для нашего организма», — добавила терапевт, говоря о традиционно новогоднем блюде.

Со своей стороны, диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с URA.RU дала рекомендации тем, кто отмечает католическое Рождество и готовит праздничный стол.

«Старайтесь выбирать одно блюдо, например, только рульку и овощи. Не стоит при употреблении смешивать между собой разного вида белки, рыбу, мясо, салат с яйцами, так как это в итоге может плохо сказаться на желудочно-кишечном тракте», — сказала она.

По мнению Писаревой, хорошо использовать за столом «правило тарелки» — брать небольшие по размеру блюда и полностью наполнять их частично белковыми продуктами, частично клетчаткой.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как организовать праздничный стол и в то же время снизить нагрузку на ЖКТ.

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