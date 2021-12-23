Диетолог Соломатина назвала способы сделать новогодние блюда более диетическими

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, как организовать праздничный стол и в то же время снизить нагрузку на ЖКТ.
Диетолог Соломатина назвала способы сделать новогодние блюда более диетическими
  • Legion-Media

В беседе с kp.ru врач напомнила, что майонез — тяжёлый калорийный соус. В связи с этим специалист посоветовала делать его самостоятельно. Домашний майонез лишён консервантов, в силу чего он получается более диетическим.

Вместо колбасы, которая содержит значительное количество скрытых жиров, в салате оливье лучше использовать варёную курицу.

Сельдь для «селёдки под шубой» врач предложила предварительно вымочить в воде для снижения количества соли в продукте. А мясо на праздничном столе диетолог предлагает заменить запечённой с овощами рыбой.

Ранее шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев в беседе с Nation News рассказал, как освежить рецепт салата оливье для новогоднего стола.

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