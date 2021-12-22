Инфекционист Вознесенский рассказал о значении Т-клеточного иммунитета

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал о роли Т-клеточного иммунитета при выявлении инфекционных заболеваний.

«Т-клеточный иммунитет в рутинной практике врача крайне тяжело оценить, потому что не существует лёгких методов, которые помогают определить наличие либо выраженность иммунного ответа Т-клеток», — цитируют Вознесенского «Известия».

При лечении инфекционного заболевания врачи изучают показатели иммуноглобулина для оценки иммунитета, пояснил он.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, кто легче всего может перенести COVID-19.