Инфекционист Вознесенский рассказал о значении Т-клеточного иммунитета

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал о роли Т-клеточного иммунитета при выявлении инфекционных заболеваний.
Инфекционист Вознесенский рассказал о значении Т-клеточного иммунитета
  • РИА Новости

«Т-клеточный иммунитет в рутинной практике врача крайне тяжело оценить, потому что не существует лёгких методов, которые помогают определить наличие либо выраженность иммунного ответа Т-клеток», — цитируют Вознесенского «Известия».

При лечении инфекционного заболевания врачи изучают показатели иммуноглобулина для оценки иммунитета, пояснил он.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, кто легче всего может перенести COVID-19.

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