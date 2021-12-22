Минздрав: вакцинация подростков от COVID-19 в России проводится на добровольной основе

Короткая ссылка
Внесение вакцинации подростков от коронавируса в календарь прививок по эпидемическим показаниям не означает её обязательности. Как заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, вакцинация проводится исключительно на добровольной основе.
Минздрав: вакцинация подростков от COVID-19 в России проводится на добровольной основе
  • РИА Новости

«Внесение вакцинации подростков от 12 лет до достижения 18-летнего возраста от коронавирусной инфекции в календарь прививок по эпидпоказаниям ни в коем случае не делает прививку обязательной для этой возрастной группы», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ, по которому добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

19 декабря Мурашко высказался о возможной очередной волне коронавируса из-за штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить