Минздрав: вакцинация подростков от COVID-19 в России проводится на добровольной основе
- РИА Новости
«Внесение вакцинации подростков от 12 лет до достижения 18-летнего возраста от коронавирусной инфекции в календарь прививок по эпидпоказаниям ни в коем случае не делает прививку обязательной для этой возрастной группы», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ, по которому добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
19 декабря Мурашко высказался о возможной очередной волне коронавируса из-за штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.