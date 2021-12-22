Минздрав: вакцинация подростков от COVID-19 в России проводится на добровольной основе

Внесение вакцинации подростков от коронавируса в календарь прививок по эпидемическим показаниям не означает её обязательности. Как заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, вакцинация проводится исключительно на добровольной основе.

«Внесение вакцинации подростков от 12 лет до достижения 18-летнего возраста от коронавирусной инфекции в календарь прививок по эпидпоказаниям ни в коем случае не делает прививку обязательной для этой возрастной группы», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ, по которому добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

19 декабря Мурашко высказался о возможной очередной волне коронавируса из-за штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.