Профессор Кривцова назвала рецепт полезного салата оливье

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Профессор, врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова поделилась способом приготовления полезного оливье.
Профессор Кривцова назвала рецепт полезного салата оливье
  • © AP Photo/Pavel Golovkin

Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

«Когда господин Оливье придумывал свой салат, он изначально закладывал в него раковые шейки, майонез в виде соуса на основе сливочного масла и желтка яйца, который не имеет ничего общего с нынешним майонезом. В традиционном салате оливье не используется картошка. Салат можно делать на основе индейки, курицы либо раковых шеек, как это было задумано изначально. А майонезный соус сделать самостоятельно дома в блендере с добавлением лимонного сока», — поделилась Екатерина Кривцова.

По её словам, употребление продуктов по отдельности, а не в салате, будет гораздо полезнее для здоровья.

Ранее шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев в беседе с Nation News рассказал, как освежить рецепт салата оливье для новогоднего стола.

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