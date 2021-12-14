Диетолог Бобровский рассказал, кому могут быть вредны мёд, имбирь и лимон

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Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, кому могут быть вредны мёд, имбирь и лимон.
Диетолог Бобровский рассказал, кому могут быть вредны мёд, имбирь и лимон
  • Pixabay

«Главную опасность мёд представляет для тех, у кого есть избыточный вес и заболевания пищеварительной системы, нарушение углеводного обмена. Гигантское поступление простых углеводов в организм — это опасно», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам эксперта, лимон — это пищевая кислота. Если есть его регулярно и в большом количестве, то это грозит раздражением желудочно-кишечного тракта. Также лимон может быть вреден для тех, у кого есть гастрит.

Как добавил Бобровский, налегать на имбирь не стоит тем, кто уже сталкивался с гастритом или другими заболеваниями ЖКТ.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о полезных свойствах яблок.

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