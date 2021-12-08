Гастроэнтеролог Каландия дал советы по питанию в Новый год

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Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Шота Каландия рассказал, как соблюдать меру за новогодним столом.
Гастроэнтеролог Каландия дал советы по питанию в Новый год
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Всем привычный оливье с докторской колбасой замените салатом с отварной курицей или запечённым лососем. Вместо привычных пирогов и тортов, содержащих избыточное количество углеводов и жиров, предложите гостям штрудель — рулет из тонко раскатанного слоёного теста с обильным количеством фруктово-ягодной начинки», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По словам врача, в целом за праздничным столом задерживаться не стоит. 

Ранее, как сообщало URA.RU, врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала людям с болезнями желудочно-кишечного тракта не употреблять красную икру.

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