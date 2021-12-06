Аллерголог Чернышова рассказала о причинах возникновения псевдоаллергии на мандарины

Врач аллерголог-иммунолог, педиатр Екатерина Чернышова рассказала о причинах возникновения псевдоаллергии на мандарины.

В беседе с Тульской службой новостей она заявила, что мандарины способствуют увеличению в организме количества гистамина, что может привести к зуду, покраснению, отёку кожи и слизистых, насморку, слезотечению.

«При настоящей аллергии реакция возникает у человека мгновенно, как только он пробует продукт. Иногда это бывает даже от запаха продукта. И эти реакции, что важно, будут проявляться регулярно при контакте с фруктом», — отметила врач.

По её словам, если через какое-то время после псевдоаллергии человек решит снова попробовать мандарины, но в небольшом количестве, то, скорее всего, никакой реакции не будет.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.