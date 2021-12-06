Аллерголог Чернышова рассказала о причинах возникновения псевдоаллергии на мандарины

Короткая ссылка
Врач аллерголог-иммунолог, педиатр Екатерина Чернышова рассказала о причинах возникновения псевдоаллергии на мандарины.
Аллерголог Чернышова рассказала о причинах возникновения псевдоаллергии на мандарины
  • Pixabay

В беседе с Тульской службой новостей она заявила, что мандарины способствуют увеличению в организме количества гистамина, что может привести к зуду, покраснению, отёку кожи и слизистых, насморку, слезотечению.

«При настоящей аллергии реакция возникает у человека мгновенно, как только он пробует продукт. Иногда это бывает даже от запаха продукта. И эти реакции, что важно, будут проявляться регулярно при контакте с фруктом», — отметила врач.

По её словам, если через какое-то время после псевдоаллергии человек решит снова попробовать мандарины, но в небольшом количестве, то, скорее всего, никакой реакции не будет.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить