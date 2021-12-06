В Госдуме предложили повысить пособия по больничным для работающих студентов

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил повысить размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов до 100% среднего заработка. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили повысить пособия по больничным для работающих студентов
  • РИА Новости

В обращении парламентарий отметил, что размер пособия по временной нетрудоспособности в настоящее время зависит от продолжительности трудового стажа работника.

Очевидно, подчёркивает Сухарев, что молодые люди (учащиеся средних, средне-специальных, высших учебных заведений), только начавшие трудовую деятельность, имеют незначительный стаж и могут рассчитывать на пособие по больничному в размере 60% среднего заработка.

При этом совмещение учёбы с трудовой деятельностью нередко единственная возможность для студентов высших учебных заведений, учащихся средне-специальных учебных заведений оплачивать обучение, аренду жилья, собственное содержание, отметил депутат.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка, выплачиваемого за весь период временной нетрудоспособности, лицам, совмещающим трудовую деятельность с обучением в средней школе, получением первого средне-специального или высшего образования, независимо от продолжительности страхового стажа», — говорится в тексте обращения.

В соответствии с нормами закона, гражданам, имеющим трудовой стаж до пяти лет, выплачивается пособие по больничному в размере 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, восемь лет и более — 100%.

Ранее стало известно, что правительство дополнительно выделило более 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности.

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