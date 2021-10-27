Правительство выделило более 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности

Более 47 млрд рублей выделено на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Свыше 47,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале 2021 года», — говорится в сообщении на сайте правительства России.

Премьер-министр отметил увеличение нагрузки на ФСС из-за эпидемиологической ситуации в стране.

«Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты», — заявил Мишустин на заседании правительства 22 октября.

Ранее российский премьер распорядился направить 38,5 млрд рублей на единовременные гранты малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО.