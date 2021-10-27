Правительство выделило более 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности

Короткая ссылка
Более 47 млрд рублей выделено на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Правительство выделило более 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности
  • РИА Новости

«Свыше 47,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале 2021 года», — говорится в сообщении на сайте правительства России.

Премьер-министр отметил увеличение нагрузки на ФСС из-за эпидемиологической ситуации в стране.

«Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты», — заявил Мишустин на заседании правительства 22 октября.

Ранее российский премьер распорядился направить 38,5 млрд рублей на единовременные гранты малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить