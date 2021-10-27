Правительство выделило более 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности
- РИА Новости
«Свыше 47,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале 2021 года», — говорится в сообщении на сайте правительства России.
Премьер-министр отметил увеличение нагрузки на ФСС из-за эпидемиологической ситуации в стране.
«Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты», — заявил Мишустин на заседании правительства 22 октября.
Ранее российский премьер распорядился направить 38,5 млрд рублей на единовременные гранты малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО.