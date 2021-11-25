В ГД предложили обязать дошкольные учреждения возвращать плату за пропуски по болезни

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил обязать дошкольные учреждения возвращать плату за пропущенные детьми занятия по причине болезни. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
В ГД предложили обязать дошкольные учреждения возвращать плату за пропуски по болезни
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

В обращении парламентарий отметил, что, в соответствии с поправками в законодательство и в целях поддержки семей с детьми, с 1 сентября родитель независимо от продолжительности стажа имеет право на 100% выплату по больничному листу в связи с болезнью ребёнка в возрасте до семи лет включительно.

В то же время дошкольные учреждения, как частные, так и муниципальные, оказывающие образовательные услуги на платной основе, не всегда в договоре об оказании услуг предусматривают возврат средств за пропуск ребёнком занятий по болезни или включают дополнительные условия, например возврат средств лишь при определённом сроке болезни.

В итоге семьи с малолетними детьми вынуждены оплачивать занятия или дни посещения дошкольных учреждений, которые они пропускают по уважительной причине, связанной с болезнью ребёнка.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части определения обязанности дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги на платной основе, производить возврат средств из расчёта периода, пропущенного ребёнком в возрасте до семи лет включительно по причине болезни, подтверждённой больничным листом», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили поменять правила использования сертификатов на дополнительное образование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить