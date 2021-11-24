В Госдуме предложили поменять правила использования сертификатов на допобразование

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением расширить назначение образовательных сертификатов на дополнительное образование. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

Депутат напомнила, что в 2017 году правительством России в рамках проекта «Успех каждого ребёнка» была утверждена государственная программа развития образования, одним из показателей KPI которой являлось обеспечение 80% детей дополнительным образованием.

Введённая модель призвана вовлечь как можно больше детей и подростков в работу кружков, секций и курсов. Планируется, что к 2024 году в программе будут участвовать все регионы России.

«Одной из главных задач государства в эпоху глобальной цифровизации является создание условий для развития доступного и качественного образования в стране. Учитывая, что и успех национальной экономики в новых реалиях зависит от подготовленности наших граждан к новым запросам рынка труда на всесторонне развитую личность прошу вас рассмотреть возможность расширения назначений образовательных сертификатов на дополнительное образования», — говорится в обращении.

Так, Лантратова предлагает убрать нижний возрастной порог образовательных сертификатов и сделать их доступными для детей не с пяти лет, а с рождения.

Она также считает необходимым повысить верхний возрастной порог образовательных сертификатов (в настоящее время — 18 лет) и сделать их доступными в том числе для студентов до 25 лет, которые также нуждаются в возможности получения дополнительного образования.

Кроме того, она предлагает установить единый номинал для образовательных сертификатов в 30 тыс. рублей, чтобы у детей была возможность посещать не менее трёх кружков в год, а также увеличить количество образовательных сертификатов на одного ребёнка для малоимущих и многодетных семей.

Ранее Депутаты Госдумы Василий Власов и Владимир Сипягин предложили определить потолок цен за обучение в российских вузах.

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