В Госдуме предложили поменять правила использования сертификатов на допобразование

Короткая ссылка
Александра Самсоненко
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением расширить назначение образовательных сертификатов на дополнительное образование. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили поменять правила использования сертификатов на допобразование
  • Pixabay

Депутат напомнила, что в 2017 году правительством России в рамках проекта «Успех каждого ребёнка» была утверждена государственная программа развития образования, одним из показателей KPI которой являлось обеспечение 80% детей дополнительным образованием.

Введённая модель призвана вовлечь как можно больше детей и подростков в работу кружков, секций и курсов. Планируется, что к 2024 году в программе будут участвовать все регионы России.

«Одной из главных задач государства в эпоху глобальной цифровизации является создание условий для развития доступного и качественного образования в стране. Учитывая, что и успех национальной экономики в новых реалиях зависит от подготовленности наших граждан к новым запросам рынка труда на всесторонне развитую личность прошу вас рассмотреть возможность расширения назначений образовательных сертификатов на дополнительное образования», — говорится в обращении.

Так, Лантратова предлагает убрать нижний возрастной порог образовательных сертификатов и сделать их доступными для детей не с пяти лет, а с рождения.

Она также считает необходимым повысить верхний возрастной порог  образовательных сертификатов (в настоящее время — 18 лет) и сделать их доступными в том числе для студентов до 25 лет, которые также нуждаются в возможности получения дополнительного образования.

Кроме того, она предлагает установить единый номинал для образовательных сертификатов в 30 тыс. рублей, чтобы у детей была возможность посещать не менее трёх кружков в год, а также увеличить количество образовательных сертификатов на одного ребёнка для малоимущих и многодетных семей.

Ранее Депутаты Госдумы Василий Власов и Владимир Сипягин предложили определить потолок цен за обучение в российских вузах.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить