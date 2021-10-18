В Госдуме предложили установить предельно допустимые цены за обучение в вузах

Депутаты Госдумы Василий Власов и Владимир Сипягин предложили определить потолок цен за обучение в российских вузах. Копия письма на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатели отметили, что в московских вузах стоимость годового обучения может доходить до 0,5 млн рублей и более, что в 20—30 раз больше прожиточного минимума, установленного в столице.

Примерно такая же ситуация, добавили они, сложилась и в регионах, где размер годовой стоимости обучения в вузах может доходить до 15 прожиточных минимумов.

Это колоссальные средства, которые домохозяйства вынуждены тратить на протяжении нескольких лет, считают парламентарии.

«В целях повышения доступности высшего образования просим вас оценить целесообразность введения для государственных высших учебных заведений предельно допустимого потолка годовой цены за обучение в размере восьми прожиточных минимумов, установленных в регионе нахождения образовательного учреждения», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили ввести бесплатное второе высшее образование по IT- специальностям.