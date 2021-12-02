Диетолог Арзамасцев рассказал о полезных напитках в зимний период

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о полезных напитках в зимний период.

«Если человек не хочет пить что-то тёплое, можно взять цитрусовый сок, например, из апельсина либо апельсин плюс киви, потому что в них содержится большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет и помогает противостоять простудам», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, полезны и напитки, содержащие природные компоненты, которые помогают справляться с вирусами и бактериями в организме. В качестве примера эксперт привёл имбирь, мёд, лимон.

Как напомнил Арзамасцев, большое количество витамина С содержится в ягодах, поэтому напитки из них также можно употреблять для укрепления иммунитета.

«Кроме того, сюда можно отнести продукты, которые богаты углеводами, те же кисели. Особенно если человек не страдает избытком веса и нет прямых противопоказаний к употреблению таких продуктов», — добавил он.

Ранее заместитель директора по лечебной работе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, врач-диетолог Дарья Русакова в разговоре с URA.RU рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе мандаринов.