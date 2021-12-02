В Кировской области поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

Депутаты законодательного собрания Кировской области поддержали федеральный законопроект о введении в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест и транспорта.

«Сегодня в ходе заочного голосования депутаты законодательного собрания Кировской области большинством голосов поддержали принятие законопроекта. За проголосовали депутаты, входящие в три фракции», — говорится в сообщении на сайте законодательного органа области.

В пресс-службе отметили, что законопроект поддержал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.