В Марий Эл поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

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Депутаты Государственного собрания Марий Эл поддержали федеральный законопроект о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест и транспорта.
В Марий Эл поддержали федеральный законопроект о QR-кодах
  • РИА Новости

«32 (депутата. — RT) — за, 15 — против. Постановление принято», — приводит РИА Новости слова председателя ведомства Анатолия Смирнова.

Отмечается, что документ вызвал активное обсуждение в законодательном органе Марий Эл.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

Депутаты Архангельской области и депутаты парламента Кабардино-Балкарии поддержали законопроект о QR-кодах.

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