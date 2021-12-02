В Марий Эл поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

Депутаты Государственного собрания Марий Эл поддержали федеральный законопроект о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест и транспорта.

«32 (депутата. — RT) — за, 15 — против. Постановление принято», — приводит РИА Новости слова председателя ведомства Анатолия Смирнова.

Отмечается, что документ вызвал активное обсуждение в законодательном органе Марий Эл.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

Депутаты Архангельской области и депутаты парламента Кабардино-Балкарии поддержали законопроект о QR-кодах.