Депутаты парламента Карачаево-Черкесии поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты парламента Карачаево-Черкесии поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Об этом информирует РИА Новости.

«Уважаемые коллеги, решение принято», — заявил председатель парламента Александр Иванов по итогам голосования в парламенте региона.

Всего в голосовании участвовали 46 депутатов, из них в пользу введения законопроекта высказались 36.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

Депутаты Архангельской области и депутаты парламента Кабардино-Балкарии поддержали законопроект о QR-кодах.