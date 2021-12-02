Депутаты парламента Карачаево-Черкесии поддержали законопроект о QR-кодах
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Уважаемые коллеги, решение принято», — заявил председатель парламента Александр Иванов по итогам голосования в парламенте региона.
Всего в голосовании участвовали 46 депутатов, из них в пользу введения законопроекта высказались 36.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.
Депутаты Архангельской области и депутаты парламента Кабардино-Балкарии поддержали законопроект о QR-кодах.